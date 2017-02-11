Будьте осторжны! В Нымме разгуливает дикая рысь

Житель Таллинна на этой неделе несколько раз видел в Нымме разгуливающую дикую рысь. Отмечается, что животное больно паршой.

Житель столицы видел одно и то же животное, которое он узнал по признакам болезни, на Вабадузе пуйестеэ и на Пярну маантеэ, когда он гулял со своей собакой в Пяэскюла.

Рысь не пыталась напасть ни на него, ни на собаку, но дикое дивотное может быть непредсказуемым.

Пэтому всем, кто увидит паршивую рысь, стоит сообщить в Департамент окружающей среды.