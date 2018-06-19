19.06.2018, 15:32

Будьте осторожны во время купания! На пляже Пикакари чуть не утонул подросток

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rus.delfi.ee
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Vettehüpped Paljassaares
Vettehüpped PaljassaaresFoto: Andres Putting

Рядом с причалом на пляже Пикакари подросток поплыл за упавшим в воду мячом, однако сил добраться до него мальчику не хватило. Спасатели на воде G4S помогли подростку выбраться на берег.

В воскресенье в 16:30 рыбаки заметили рядом с причалом на таллиннском пляже Пикакари плывущего подростка, который явно выбился из сил. Он плыл с той стороны причала, которая находится вне охраняемой зоны пляжа.

Рыбаки сообщили об обессиленном пловце спасателям G4S. Сотрудники береговой охраны добрались до мальчика 14–15 лет, дали ему спасательный буй и помогли выбраться на берег.

В первой помощи подросток не нуждался. В воду он пошел за мячом, который улетел туда в порыве игры, но силы покинули мальчика раньше, чем он доплыл до мяча. Мяч вытащил из воды один из друзей подростка.

Идя в воду, оценивайте реалистично, хорошо ли вы плаваете. Если вы плывете и чувствуете, что силы заканчиваются, дайте знак окружающим, чтобы они помогли вам или позвали спасателей на воде. Зачастую пловцы не осмеливаются звать на помощь и надеются, что справятся сами. Это, к сожалению, может закончиться трагически.

Береговая охрана G4S благодарит людей, которые сообщили спасателям на воде о нуждающемся в помощи подростке.

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