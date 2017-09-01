Будьте осторожны, школьники! 12-летний ребенок чуть не попал под машину на шоссе

Пересекавший дорогу из-за автобуса ребенок, к счастью, отделался только несколькими ссадинами и шоком.

Сегодня до полудня около 11.20 произошло ДТП в Вырумаа в волости Урвасте на 4 километре шоссе Антсла-Ваабина, где вышедший из маршрутного автобуса 12-летний школьник, пересекая шоссе из-за уехавшего автобуса, вышел перед приближавшимся справа автомобилем. К счастью, реакция находившегося за рулем автомобиля молодого мужчины была настолько быстрой, что он успел затормозить, посигналить и направить машину на правую обочину так, что ребенка задело только боковое зеркало автомобиля.

Состояние здоровья упавшего на дорогу ребенка проверили прибывшие на место медики, по заключению которых ребенок отделался только несколькими ссадинами, ушибами и шоком. После оказания первой помощи ребенка передали прибывшим на место аварии родителям.