"Будьте благоразумны и спокойны". Полиция: как распознать мошенника, чтобы не лишиться денег?

Цель подобных действий одна: создать у вас иллюзию того, что вы нуждаетесь в предлагаемой вашим собеседником помощи, ввести вас в заблуждение и забрать у вас максимально возможную сумму денег.

Стадия 3: техническая сторона

Если вы ”попали на крючок” и заинтересовались "уникальным" предложением, вас попросят сделать тысячу действий: заполнить анкеты и формы, создать аккаунт на указанном мошенником интернет-ресурсе, отсканировать и отправить электронной почтой удостоверяющие личность документы и многое другое. Особо наглые мошенники просят отсканировать с двух сторон вашу кредитную карту, на которую ”серьезная фирма” конечно же планирует перевести причитающиеся вам средства. Кажется невероятным, но жертвы мошенников предоставляли и эти данные. Большой объем действий в ограниченном промежутке времени преследует две цели, обе психологические: во-первых, заполнение и предоставление различных документов создает видимость определенной бюрократии, дабы общение с ”серьезной организацией” выглядело максимально официальным и вы отбросили все мысли о возможном обмане. Во-вторых, большое количество действий, которые, к тому же, нужно делать срочно, под предлогом того, что у "сотрудников серьезной компании" вот-вот закончится рабочий день, большая очередь из клиентов и т.д, призваны создать путаницу, максимально нагрузить вас информацией, отключить критичность мышления и отвлечь внимание.

В процессе бурной деятельности, которыми нагрузил вас мошенник, он предложит ”для более быстрого и лучшего результата” свою помощь в оформлении, и для этого вам нужно будет сделать сущую мелочь: скачать и установить программу, обеспечивающую мошеннику удаленный доступ к вашему персональному компьютеру. Их предостаточно, но одной из самых популярных является AnyDesk.

Теперь, когда вы предоставили мошеннику не только возможность видеть происходящее на экране вашего монитора, но и управлять им, под надуманным предлогом вас попросят зайти в интернет- банк, например, чтобы посмотреть ваш номер счета или любые платежные реквизиты, после чего на непродолжительное время отвлекут. Вы будете вдумчиво знакомиться с содержанием какого-либо документа. Когда мошенник закончит все приготовления, он будет вас путать и как бы мимоходом попросит код подтверждения транзакции — дескать, подтвердите, что вы получаете деньги. Как только вы введете код подтверждения, деньги с ваших счетов уйдут на заграничные счета и очень быстро будут обналичены через банкоматы по всему миру.

Стадия 4: второй круг

Когда человек обнаруживает, что с его счетов непостижимым образом пропали деньги, он обращается в службу поддержки ”серьезной компании”, где ему сообщают, что произошла досадная ошибка, деньги обязательно вернут на счет, вот только нужно уладить некоторые вопросы. Пребывающего в шоке человека просят заполнить заявление на возврат денежных средств, отправляют от одного сотрудника ”серьезной фирмы” к другому, имитируют бурную деятельностью. В одном из вариантов развития событий жертве сообщат, что для отмены транзакции придется заплатить банку штраф. Или оплатить услуги юриста/нотариуса/адвоката. Здесь надо обратить внимание на слово ”оплатить”.

В другом варианте жертву через несколько недель переговоров под предлогом возврата денег снова попросят запустить AnyDesk и зайти в интернет-банк, чтобы подтвердить возврат денег. Естественно, никто и не думает возвращать денежные средства — мошенники лишь пытаются нажиться на жертве по максимуму.

Внезапно с жертвой, уже потерявшей всякую надежду, свяжется человек и сообщит, что ”серьезная компания”, от которой человек пытался вернуть свои деньги, оказалась мошенниками, ее счета арестованы, ведется расследование, и при обыске в офисе были обнаружены записи с данными жертвы. Соответственно, ваш новый собеседник получил задание помочь обманутым людям вернуть их средства, для этого нужно заполнить некоторые документы и оплатить процент от суммы похищенного…

На самом деле, мошенники, похитившие деньги и неожиданный ”помощник” — это одни и те же люди.

Итак, чтобы не стать жертвой: