26.10.2018, 09:10

"Будьте благоразумны и спокойны". Полиция: как распознать мошенника, чтобы не лишиться денег?

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Вячеслав Брайм, ведущий следователь Нарвского отделения полиции
Вячеслав Брайм, ведущий следователь Нарвского отделения полиции
 
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Viljandis liigub kelm, kes kogub annetusi oma laste jaoks
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

Один из распространенных сейчас схем мошенничества, жертвами которых зачастую становятся люди страшего возраста, это предложения "инвестировать" деньги, сыграть на бирже или приобрести криптовалюту. Как распознать мошенника, чтобы не лишиться денег?

Стадия 1: контакт

Мошенники используют для связи со своими жертвами все современные возможности коммуникации: телефон, интернет- телефонию, Skype и даже популярные мессенджеры, берут человека "штормом", они назойливы, говорят много и убедительно.

Стадия 2: интерес

Как правило, интернет-мошенник представится сотрудником ”серьезной” компании. Компания, скорее всего, будет иметь сложное и витиеватое название. Цель такого стиля общения состоит в том, чтобы создать у вас впечатление, что вы общаетесь не с конкретным человеком, а с представителем юридического лица, то есть, со вполне серьезной организацией. Мошенник предложит вам решение ваших проблем: будь то финансовые трудности, отсутствие работы или недовольство уровнем заработка. Вам предложат купить криптовалюту, заняться биржевой торговлей или инвестировать средства в какой-либо проект, гарантируя при этом крупные дивиденды. Вам будут приводить примеры, как те или иные люди, в том числе, и ваш собеседник, не прикладывая практически никаких усилий, заработали солидные суммы денег. Дабы создать у вас иллюзию делового разговора, мошенник будет сыпать цифрами, называть коэффициенты прибыльности и широко будет использовать в своей речи финансовые термины.

В случае наличия у вас неудачного опыта заработка в интернете, например, если вы уже стали жертвой интернет-мошенника или нечистого на руку биржевого брокера, который не позволяет вывести прибыль с брокерского счета, мошенник предложит вам помощь в разрешении ситуации и возврате ваших средств. Ну или просто сообщит о том, что на ваше имя открыт брокерский счет и на нем есть деньги, которые он поможет вам получить.

Цель подобных действий одна: создать у вас иллюзию того, что вы нуждаетесь в предлагаемой вашим собеседником помощи, ввести вас в заблуждение и забрать у вас максимально возможную сумму денег.

Стадия 3: техническая сторона

Если вы ”попали на крючок” и заинтересовались "уникальным" предложением, вас попросят сделать тысячу действий: заполнить анкеты и формы, создать аккаунт на указанном мошенником интернет-ресурсе, отсканировать и отправить электронной почтой удостоверяющие личность документы и многое другое. Особо наглые мошенники просят отсканировать с двух сторон вашу кредитную карту, на которую ”серьезная фирма” конечно же планирует перевести причитающиеся вам средства. Кажется невероятным, но жертвы мошенников предоставляли и эти данные. Большой объем действий в ограниченном промежутке времени преследует две цели, обе психологические: во-первых, заполнение и предоставление различных документов создает видимость определенной бюрократии, дабы общение с ”серьезной организацией” выглядело максимально официальным и вы отбросили все мысли о возможном обмане. Во-вторых, большое количество действий, которые, к тому же, нужно делать срочно, под предлогом того, что у "сотрудников серьезной компании" вот-вот закончится рабочий день, большая очередь из клиентов и т.д, призваны создать путаницу, максимально нагрузить вас информацией, отключить критичность мышления и отвлечь внимание.

В процессе бурной деятельности, которыми нагрузил вас мошенник, он предложит ”для более быстрого и лучшего результата” свою помощь в оформлении, и для этого вам нужно будет сделать сущую мелочь: скачать и установить программу, обеспечивающую мошеннику удаленный доступ к вашему персональному компьютеру. Их предостаточно, но одной из самых популярных является AnyDesk.

Теперь, когда вы предоставили мошеннику не только возможность видеть происходящее на экране вашего монитора, но и управлять им, под надуманным предлогом вас попросят зайти в интернет- банк, например, чтобы посмотреть ваш номер счета или любые платежные реквизиты, после чего на непродолжительное время отвлекут. Вы будете вдумчиво знакомиться с содержанием какого-либо документа. Когда мошенник закончит все приготовления, он будет вас путать и как бы мимоходом попросит код подтверждения транзакции — дескать, подтвердите, что вы получаете деньги. Как только вы введете код подтверждения, деньги с ваших счетов уйдут на заграничные счета и очень быстро будут обналичены через банкоматы по всему миру.

Стадия 4: второй круг

ТОП

Когда человек обнаруживает, что с его счетов непостижимым образом пропали деньги, он обращается в службу поддержки ”серьезной компании”, где ему сообщают, что произошла досадная ошибка, деньги обязательно вернут на счет, вот только нужно уладить некоторые вопросы. Пребывающего в шоке человека просят заполнить заявление на возврат денежных средств, отправляют от одного сотрудника ”серьезной фирмы” к другому, имитируют бурную деятельностью. В одном из вариантов развития событий жертве сообщат, что для отмены транзакции придется заплатить банку штраф. Или оплатить услуги юриста/нотариуса/адвоката. Здесь надо обратить внимание на слово ”оплатить”.

В другом варианте жертву через несколько недель переговоров под предлогом возврата денег снова попросят запустить AnyDesk и зайти в интернет-банк, чтобы подтвердить возврат денег. Естественно, никто и не думает возвращать денежные средства — мошенники лишь пытаются нажиться на жертве по максимуму.

Внезапно с жертвой, уже потерявшей всякую надежду, свяжется человек и сообщит, что ”серьезная компания”, от которой человек пытался вернуть свои деньги, оказалась мошенниками, ее счета арестованы, ведется расследование, и при обыске в офисе были обнаружены записи с данными жертвы. Соответственно, ваш новый собеседник получил задание помочь обманутым людям вернуть их средства, для этого нужно заполнить некоторые документы и оплатить процент от суммы похищенного…

На самом деле, мошенники, похитившие деньги и неожиданный ”помощник” — это одни и те же люди.

Итак, чтобы не стать жертвой:

  • Будьте благоразумны и спокойны. Не принимайте быстрых решений.
  • Скептически относитесь к поступившим предложениям, сулящим выгоду при минимальных трудозатратах.
  • Никогда не устанавливайте незнакомое вам программное обеспечение, не предоставляйте доступ к своему персональному компьютеру.
  • Получив такой звонок, просто скажите звонящему, что не заинтересованы в предложении и прекратите разговор.
  • Обязательно расскажите о такой схеме мошенничества своим пожилым родственникам и убедитесь в том, что они знают, как себя вести.
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