10.01.2019, 15:50
Будьте бдительны! Мошенники от лица Omniva устроили лже-кампанию и ”разыгрывают” iPhone
В интернете опять распространяется кампания-обманка якобы от Omniva, оповещающая о 27 дне рождения фирмы. Обещается, что среди ответивших разыгрывается iPhone Xs.
Пресс-секретарь Omniva Кая Сепп подтвердила, что это — очередной обман. ”В последний раз такая ”кампания” в начале декабря. Мы предупреждали об этом клиентов”, — пояснила Сепп.
Данная ”кампания” никак не связана с почтой, и Сепп призывает людей к бдительности!