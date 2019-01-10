10.01.2019, 15:50

Будьте бдительны! Мошенники от лица Omniva устроили лже-кампанию и ”разыгрывают” iPhone


rus.delfi.ee
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Будьте бдительны! Мошенники от лица Omniva устроили лже-кампанию и ”разыгрывают” iPhone
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В интернете опять распространяется кампания-обманка якобы от Omniva, оповещающая о 27 дне рождения фирмы. Обещается, что среди ответивших разыгрывается iPhone Xs.

Пресс-секретарь Omniva Кая Сепп подтвердила, что это — очередной обман. ”В последний раз такая ”кампания” в начале декабря. Мы предупреждали об этом клиентов”, — пояснила Сепп.

Данная ”кампания” никак не связана с почтой, и Сепп призывает людей к бдительности!

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