Будьте бдительны! Мошенники от лица Omniva устроили лже-кампанию и ”разыгрывают” iPhone

Пресс-секретарь Omniva Кая Сепп подтвердила, что это — очередной обман. ”В последний раз такая ”кампания” в начале декабря. Мы предупреждали об этом клиентов”, — пояснила Сепп.

Данная ”кампания” никак не связана с почтой, и Сепп призывает людей к бдительности!