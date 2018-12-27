27.12.2018, 20:52

Бросившемуся под поезд на станции "Юлемисте" молодому человеку было всего 16 лет

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rus.delfi.ee
EST 17
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Foto: Madis Veltman

Погибшим 11 декабря под колесами электрички на станции "Юлемисте" в Таллинне оказался 16-летний юноша, передает rus.err.ee.

Это выясняется из материалов внутреннего расследования предприятия Eesti Raudtee.

Как следует из объяснительной машиниста Elron, молодой человек спрыгнул с соседнего перрона и побежал в сторону электрички.

"Мной было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось", — говорится в объяснительной машиниста.

В момент ЧП электричка, следовавшая по маршруту Аэгвийду — Таллинн, приближалась к станции "Юлемисте" со скоростью 37,7 км/час.

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