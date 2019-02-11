Британия: граждан Латвии и Эстонии судят за контрабанду тонны кокаина

В Бристоле (Юго-Западная Англия, Великобритания) начался процесс по делу о контрабанде почти 1 тонны кокаина. На скамье подсудимых — пятеро членов экипажа катамарана, среди которых также граждане Латвии и Эстонии. Об этом сообщает портал Cornwall Live.
Как отмечает издание, 30 августа прошлого года британские пограничники задержали у южного побережья Ирландии катамаран, на котором перевозили большой груз кокаина, цена за который на "черном" рынке превышает 111 млн. евро.
Капитаном судна оказался эстонец Рихард Муст, в его команду входил латвиец Волдемарс Гайлис и голландец Раймонд Дейкстра, а также двое бродяг из Великобритании — Найджел Кларк и Дин Уотерс.
Известно, что катамаран Nomad был зарегистрирован в Бельгии. Операция по его задержанию проводилась на основании полученной ранее оперативной информации. Сведения для разработки операции передало британской стороне Международное агентство по предотвращению торговли наркотиками (Лиссабон, Португалия).
В операции принимали участие пограничники Объединенного Королевства, правоохранительные органы Ирландии, Морские силы Ирландии, а также полиция двух британских графств.