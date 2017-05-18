Большие пробки на Ярвевана теэ: полиция просит избегать этого участка дороги

Из-за произошедших сегодня утром двух аварий на Ярвевана теэ большие пробки. Полиция просит людей по возможности избегать этого участка дороги.

На Ярвевана теэ по направлению в сторону Юлемисте, незадолго до перекрестка с Тартуским шоссе сегодня утром с небольшим интервалом произошло два отдельных ДТП. Из-за этого из четырех полос Ярвевана теэ сейчас открыта только одна.

На мест находятся аварийные полицейские, которые регулируют движение. Полиция просит людей по возможности избегать названного участка дороги.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны уточнил насчет ДТП, что в одном из них речь идет о страховом случае, во втором лопнула шина автомобиля и водитель съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.