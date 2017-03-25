Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам

Об очередном скандале, в который оказалась вовлечена Больничная касса, стало известно после серии материалов передачи "Очевидец" на канале ЭТВ. Журналистам удалось уличить несколько эстонских фирм по продаже медицинских приспособлений в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По такой схеме, когда для пациента закупался дешевый товар, а в Больничную кассу отправлялись счета, в которых указывались дорогие изделия, сделанные по спецзаказу, несколько фирм могли выманить сотни тысяч евро.

Ведомство уже инициировало расследование сделок с фирмой Tervise Abi и отправило сообщение о проступке в полицию.

"Ситуация, когда партнеры злоупотребляют нашим доверием, достойна сожаления. Мы со всей серьезностью отнеслись к произошедшему и на минувшей неделе передали в правоохранительные органы полученную информацию", — говорит председатель правления Больничной кассы Танель Росс.