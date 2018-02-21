Близкие погибших в Пярнумаа самостоятельно вытащили микроавтобус из-подо льда

Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина — спаслись и были доставлены в больницу. Они уцелели благодаря тому, что взобрались на крышу автомобиля.

В субботу близкие погибших выташили из воды транспорт на сушу. По сообщению полиции, вытаскивание родственники организовали сами. Капитан AS Saare Liinide порта Муналайд Яанус Юривете поведал, что все прошло без происшествий.

Во второй половине дня 6 февраля водолазы достали из воды три тела. Тело еще одного находившегося в автобусе человека найти пока не удалось.

По словам очевидцев, микроавтобус ушел на дно не сразу: сначала в воду погрузилась его передняя часть, а затем медленно и задняя.

В интересах следствия прокуратура не раскрывает, как именно мужчине и женщине удалось выбраться из транспортного средства.