Близ виадука Юри грузовик врезался в дорожное ограждение, движение нарушено

В связи с ДТП в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в 11-12 километрах от виадука Юри в сторону Таллинна нарушено движение.
Сегодня в 10:24 полиция получила сообщение о том, что рядом с кругом Юри грузовик врезался в дорожное ограждение.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, ничего серьезного не случилось, но поскольку речь шла о большом автомобиле, движение нарушено.
Водителя доставили в больницу на осмотр.
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