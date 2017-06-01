Близ виадука Юри грузовик врезался в дорожное ограждение, движение нарушено

В связи с ДТП в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в 11-12 километрах от виадука Юри в сторону Таллинна нарушено движение.

Сегодня в 10:24 полиция получила сообщение о том, что рядом с кругом Юри грузовик врезался в дорожное ограждение.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, ничего серьезного не случилось, но поскольку речь шла о большом автомобиле, движение нарушено.

Водителя доставили в больницу на осмотр.