27.10.2018, 12:05

Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу

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rus.delfi.ee
EST 13
Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу
Foto: Politsei

В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу.

На берегу протекающей примерно в получасе езды от Осло реки Сёрельв, под обрывом глубиной в 35 метров еще летом этого года нашли тело мужчины ростом примерно 160 см, передает газета Drammens Tidende.

Жертва находилась под обрывом уже долгое время, из-за чего ее тело начало разлагаться.

Представитель местной полиции еще в начале осени сказал новостному каналу VG, что они по-прежнему не могут установить, кто это. "Тест ДНК не дал результатов, и его никто не разыскивает, — констатировал следователь. — У него также есть травмы, но они могли появиться от падения".

Официальная экспертиза смогла установить, что он был ростом примерно 160 см и носил обувь 38 размера. Он был одет в одежду темного цвета: черную футболку, черную кофту, черные брюки, и при себе у него была темно-синяя сумка через плечо.

Foto: Politsei

При помощи сообщений от людей и в сотрудничестве с полицией Эстонии недавно пришли к мнению, что найденный человек — гражданин Эстонии.

Случившееся расследует полиция Норвегии.

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