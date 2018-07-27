Близ Нарвы горит около шести гектаров леса и открытой местности

По данным Спасательного департамента, недалеко от Нарвы в Ида-Вирумаа горит около шести гектаров леса.
Тушением возгорания занимаются спасатели семи самоуправлений.
К работам привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.
По данным Спасательного департамента, недалеко от Нарвы в Ида-Вирумаа горит около шести гектаров леса.
Тушением возгорания занимаются спасатели семи самоуправлений.
К работам привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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