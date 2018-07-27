27.07.2018, 21:33

Близ Нарвы горит около шести гектаров леса и открытой местности

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rus.delfi.ee
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Tulekahju, Päästeamet
Фото иллюстративноеFOTO: Marko Mumm

По данным Спасательного департамента, недалеко от Нарвы в Ида-Вирумаа горит около шести гектаров леса.

Тушением возгорания занимаются спасатели семи самоуправлений.

К работам привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

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