Близ Нарвы горит около шести гектаров леса и открытой местности

По данным Спасательного департамента, недалеко от Нарвы в Ида-Вирумаа горит около шести гектаров леса.
Тушением возгорания занимаются спасатели семи самоуправлений.
К работам привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.
По данным Спасательного департамента, недалеко от Нарвы в Ида-Вирумаа горит около шести гектаров леса.
Тушением возгорания занимаются спасатели семи самоуправлений.
К работам привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Eesti rahvusvahelise maja juht
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tähtaeg: 01.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.