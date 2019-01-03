Благодаря звонкам на номер 112 за год в Вирумаа задержано 230 опасных водителей

Если вы видите транспортное средство, за рулем которого может быть нетрезвый водитель либо водитель, стиль вождения которого опасен для окружающих, то следует незамедлительно позвонить на номер 112, сообщить номер транспортного средства и направление движения, а также марку и цвет автомобиля, описать, что происходит, и следовать указаниям сотрудникам Центра тревоги.
Всего в 2018 полицейскими Идаской префектуры было задержано 1128 нетрезвых водителей, из них 514 в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке, в том числе 53 водителя в состоянии наркотического опьянения. По вине нетрезвых пьяных водителей в Идаской префектуре в прошлом году погиб один пешеход в Нарве, повреждения получили 22 человека.
В 2017 году благодаря звонкам небезразличных очевидцев на номер 112 были задержаны 120 водителей в алкогольном опьянении и семеро водителей в состоянии наркотического опьянения, а также водители, управлявшие транспортным средством, не имея на то прав, и других нарушителей закона о дорожном движении. В ДТП с участием пьяных водителей в Ляэне- и Ида-Вирумаа в 2017 году погибло восемь человек, повреждения получили 32 человека.