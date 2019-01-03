Благодаря звонкам на номер 112 за год в Вирумаа задержано 230 опасных водителей

13 из задержанных водителей находились в состоянии наркотического опьянения, полиции сообщали также о превышавших скорость и совершавших опасные маневры водителях, часть из задержанных не имела права на управление автомобилем.

"Люди все более нетерпимы по отношению к пьяным водителям и водителям, совершающим другие нарушения и подвергающим опасности других участников дорожного движения", — сказал руководитель службы оперативной информации Идаской префектуры, подполковник полиции Алар Кару. "По сравнению с 2017 годом звонков о нарушителях закона о дорожном движении от небезразличных жителей Ида- и Ляэне-Вирумаа поступило больше и благодаря звонкам задержано почти вдвое больше опасных водителей. Спасибо всем, кто звонит на 112, помогает предупредить опасные дорожно-транспортные происшествия и сохранить этим чью-то жизнь".

По словам Кару, активно всего о нетрезвых водителях сообщают люди, которые сами не могут убедить близкого или члена семьи не садиться за руль в состоянии опьянения. "Когда людям самим не удается помешать пьяному близкому или другу сесть за руль, и они звонят, чтобы такой водитель не совершил ДТП. Часто звонят также профессиональные водители — водители автобусов и грузового транспорта, которые умеют замечать необычные и потенциально опасные ситуации", — рассказал полицейский.