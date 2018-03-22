Бизнесмен-конголезец, держащий афробар в Таллинне, подозревается в отмывании денег и мошенничестве

31-летний Кевин Зибиламене, владелец бара Fontana, расположенного в центре Таллинна на Пярну маантеэ, с февраля пребывает под стражей.

Полиция вменяет гражданину Конго отмывание сотен тысяч евро и обман по интернету, пишет Eesti Ekspress.

В соответствии с подозрением, Зибиламене связан с письмами-обманками: т. н. нигерийскими письмами, с их обновленной версией.

Их отправители хакнули системы зарубежных предприятий и искали там договоры и ожидающие оплаты счета.

После этого предприятию посылалось поддельное извещение: что деньги надо перевести на другой банковский счет. И этот счет контролировали обманщики.

По данным следствия, для принятия и пересылки денег изпользовались эстонские банковские счета предприятий, принадлежащих Зибиламене. Это OÜ Comorex и OÜ Cheese, последний и относится к афробару Fontana.

Большинство попыток обмана не увенчались успехом. Но некоторые предприятия все же ”повелись” и перевели деньги мошенникам. Эти фирмы располагались в разных концах света, но не в Эстонии.

Зибиламене себя виновным не признает. По его словам, однажды в его бар зашел некий господин, предложивший выгодную возможность подзаработать. Для этого надо было всего лишь предоставить возможность использовать свой банковский счет для перевода денег. Конечно, большую часть полученной суммы пришлось отдать, но некоторую сумму в качестве благодарности можно было оставить себе.

Также Зибиламене рассказал о интересной возможности подзаработать своей приятельнице.

Его защитник, присяжный адвокат Янар Уррес сказал, что его клиент себя виновным не считает. ”Сам он говорит, что узнал о происхождении денег, когда был задержан”.

Помощник прокурора Лорета Кельвет сообщила, что в данный момент Зибиламене подозревается в четырех эпизодах, но, по всей вероятности, в ходе следствия их количество вырастет.

В Эстонии мужчина ведет бизнес с 2013 года. В данный момент ему принадлежат три предприятия, два из которых должны Налогово-таможенному департаменту более 4 300 евро.

До этого он проживал в Финляндии — там его дейтельностью тоже интересуется местная полиция. Ему запретели там заниматься бизнесом до 2020 года.