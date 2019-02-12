Бездомный мужчина из Эстонии скончался в общежитии в Санкт-Петербурге

11 февраля в 10:30 в общежитии на Рабфаковской улице был обнаружен труп уроженца Эстонии 1962 года рождения. Оказалось, что комендант общежития пустил знакомого бездомного помыться, а тот скончался в здании.

Сообщается, что мужчина нашли без внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время следственный комитет проводит проверку.