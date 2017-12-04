Безалаберность обернулась для строителя условным сроком, а для его коллеги — серьезной травмой

7 сентября прошлого года в Пярну во время строительства дома произошел инцидент, в оде которого строитель провалился сквозь крышу и получил серьезную травму. К ответственности за случившееся был призван другой строитель.

36-летний Кристо занимался вырезанием в крыше отверстий под люки. В определенный момент мужчина отлучился, чтобы подзарядить аккумулятор своего инструмента, но не отметил дыры, которые уже успел вырезать к тому моменту. В это время на объект пришел другой рабочий, который не заметил отверстия и провалился в него. На лечение последствий у него ушло как минимум четыре месяца.

За игнорирование трудовых требований по неосторожности в среду уездный суд наказал Кристо шестью месяцами условно, к чему прибавилось имеющееся у него ранее условное наказание скором на полтора года за совершении аварии в пьяном виде. Кроме того, он должен возместить потерпевшему нематериальный ущерб на сумму 500 евро и материальный в размере 133,92 евро.