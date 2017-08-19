19.08.2017, 18:50

Береговая охрана: на пляже в Пирита воруют рюкзаки

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rus.delfi.ee
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Pirita rand 21.05.2017
Pirita rand 21.05.2017Foto: Karli Saul

В четверг и пятницу на таллиннском пляже Пирита в Таллинне зарегистрировано два случая кражи личных вещей у купающихся.

В четверг около 15:30 у женщины украли рюкзак, в котором находились ключи от дома и автомобиля, кошелек и телефон. Аналогичный случай произошел в пятницу в 16:15, когда у женщины также украли рюкзак, передает rus.err.ee.

Береговая охрана напоминает, что на пляже не следует оставлять свои личные вещи без присмотра. О кражах и подозрительных людях следует сообщать береговой охране, функции которой выполняет охранная фирма G4S.

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