Береговая охрана: на пляже в Пирита воруют рюкзаки

В четверг и пятницу на таллиннском пляже Пирита в Таллинне зарегистрировано два случая кражи личных вещей у купающихся.

В четверг около 15:30 у женщины украли рюкзак, в котором находились ключи от дома и автомобиля, кошелек и телефон. Аналогичный случай произошел в пятницу в 16:15, когда у женщины также украли рюкзак, передает rus.err.ee.

Береговая охрана напоминает, что на пляже не следует оставлять свои личные вещи без присмотра. О кражах и подозрительных людях следует сообщать береговой охране, функции которой выполняет охранная фирма G4S.