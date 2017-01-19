В текущем году в полицию обратились шестеро человек, павших жертвами мошенников. Им по имэйлу предложили кредит на крупную сумму без залога, но для его получения просили все новые и новые суммы: ”плата за заключение договора” и ”почтовые расходы”.

Мошенники из Бенина — государства в Западной Африке — через соцмедиа и имэйлы предлагают людям ”возможность” взять кредит на крупную сумму без залога. Это — первый звоночек.

Странички ”кредиторов”, например, эта и эта.

”Обманщики хорошо подготовлены и, чтобы втереться в доверие, посылают связавшимся с ними людям копии подписанных договоров и прочих документов. Тем самым они оставляют впечатление как о реальном предприятии, занимающимся выдачей кредитов”, — рассказал руководитель подразделения по киберпреступлениям и дигитальным доказательствам Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

”Когда потенциальная жертва клюнула, у нее начинают выпрашивать различные платы, — предупредил Кельт. — Например, потенциальному клиенту говорят, что до перечисления суммы необходимо заплатить за договор, за страховку, за почтовые расходы. Мошенники хотят, чтобы человек перевел необходимую сумму через Western Union. И если он это сделает, обманщики начинают требовать все новые и новые суммы. Кредит же на счет жертвы не поступает”.

”Пересылка денег вслепую через Western Union или какую-нибудь другую услугу неразумна, и это кончается материальным ущербом. В случае подозрений подобное предложение о кредите стоит обговорить со знакомыми и спросить, не кажется ли им данное предложение слишком хорошим, чтобы быть правдой. Поступая так, вы уменьшите свою возможность стать жертвой мошенников”, — добавил Кельт.

Суммы, которые мошенникам удалось выманить, колеблются от 4 000 до 8 000 евро. Их размеры зависят от суммы ”кредита”. Возраст жертв — от 24 до 35 лет.