Бемми-Кристьян был признан виновным в избиении, но снова избежал реального наказания

Кристьяна Каттая, известного как Бемми-Кристьян, сегодня снова судили, на этот раз за избиение человека. В итоге суд приговорил его, учитывая полученный рынее срок, к году и девяти месяцам условного заключения.

Согласно обвинению, 15 октября прошлого года Каттай (30) ударил 24-летнего мужчину кулаком в лицо, причинив ему физическую боль и нанеся травмы. Инцидент произошел ночью перед закусочной в деревне Мююслери в волости Каряда в Ярвамаа.

Суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения условно, что вместе с полученным в декабре приговром составило год и девять месяцев. Приговор не вступит в силу, если Каттай во время испытательного срока в 2 года и 6 месяцев не совершит новое преступление.

Это уже третий раз за последние месяцы, когда Бемми-Кристияна признают виновным, но он отделывается условным сроком.

5 ноября 2015 года Каттай дважды попался полиции за ездой без прав. Когда мужчина был задержан во второй раз, он был в состоянии наркотического опьянения после употребления кокаина.