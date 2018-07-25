Бдите по максимуму! Эстоноземельцам снова телефонируют с подозрительных заморских номеров

В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа.

Сегодня читатели сообщили, что им звонят из Тонго, Вануату и Папуа — Новой Гвинеи.

”На выходных поступали звонки с номеров, начинаюшихся на 685. Теперь же мне позвонили с 6766869009. Интересно: это новые атаки?” — пишет читатель. 676 — это телефонный код Тонго. Известны накже номера с 678 и 261 — это Вануату и Мадагаскар.

Другому читателю позвонили из Папуа — Новой Гвинеи с номера 67572211760.

По сообщению Tele2, ни один из клиентов предприятия не стал жертвой массовых звонков мошенников с самоанских номеров и не перезвонил.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, клиенты Tele2 приняли 60 поступивших из Самоа звонков мошенников. "В то же время статистика исходящих звонков показывает, что все-таки никто не перезвонил, чему сопутствовал бы значительный финансовый ущерб", — сказала Селиов.

"Осведомленность эстоноземельцев выросла. Еще год назад всегда кто-нибудь попадался на удочку таких звонков. Формула данного мошенничества такая, что где-то на островах зарегистрирован платный номер с очень высокой ценой, с которого делается неотвеченный звонок. Цель мошенников в том, чтобы человек перезвонил на платный номер. Сейчас, к счастью, наоборот, понесли ущерб сами мошенники", — сказала Селиов.