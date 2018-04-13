13.04.2018, 13:34

Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

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rus.delfi.ee
EST 11
Hostel Red Emperor
Hostel Red EmperorFoto: Eero Vabamägi

В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.

19 января Налогово-таможенный департамент проверил столичный бар Red Emperor и обнаружил там 4277 пива с разными накладными.

Согласно данным Ärileht, на бутылках были поменяны этикетки, что бы сделать вид, что это якобы домашнее пиво бара, когда на самом деле в бутылках было пиво из Литвы.

Как сообщает департамент, приобритенный в Литве и Латвии алкоголь запрещено перепродавать. Для того, чтобы предотвратить продажу алкоголя без эстонской налоговой печати, департамент проводить проверки, в первую очередь в заведениях общепита и развлекательных заведениях.

В результате проверок латвийский алкоголь без налоговой печати был обнаружен в трех заведениях общепита и гостиницах, а большое количество литовского алкоголя — в баре Red Emperor.

В первых трех случаях были инициированы производства о проступке, но Red Emperor так легко не отделался, так как количество алкоголя превышало установленные границы. Также этот случай был связан не с трансграничной торговлей, а с обманом потребителей.

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