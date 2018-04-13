Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.

19 января Налогово-таможенный департамент проверил столичный бар Red Emperor и обнаружил там 4277 пива с разными накладными.

Согласно данным Ärileht, на бутылках были поменяны этикетки, что бы сделать вид, что это якобы домашнее пиво бара, когда на самом деле в бутылках было пиво из Литвы.

Как сообщает департамент, приобритенный в Литве и Латвии алкоголь запрещено перепродавать. Для того, чтобы предотвратить продажу алкоголя без эстонской налоговой печати, департамент проводить проверки, в первую очередь в заведениях общепита и развлекательных заведениях.

В результате проверок латвийский алкоголь без налоговой печати был обнаружен в трех заведениях общепита и гостиницах, а большое количество литовского алкоголя — в баре Red Emperor.