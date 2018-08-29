Банды малолеток — теперь и в Тарту?! На юношу наезжали на велосипеде, ”опытные” учили курить ”неопытных”(29)
В социальных сетях пишут, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, но теперь и в Тарту.
В социальных сетях пишут, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, но теперь и в Тарту.
Житель тартуского района Аннелинн описывает случай на детской площадке. Там, по его словам, дразнили и издевались над мальчиком. По словам автора, он — скромный и робкий, старается держаться близ взрослых. Но сегодня последние его будто бы специально не замечали.
Парочка подростков, издеваясь, наезжала на юношу на велосипеде, а также дразнила и обзывала. По словам автора поста, он вмешался в ситуацию.
Далее описан случай, имевший место у престижного лицея Descartes. Там тусовалась компания, всем — от 9 до 15 лет. ”Опытные” учили курить ”неопытных”, в том числе и девочек. Автор поста вмешался, в итоге его обматерили.
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Baltikumi piirkonnajuht
SIEVIN JALKINE OY (MPS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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