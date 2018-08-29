29.08.2018, 13:30

Банды малолеток — теперь и в Тарту?! На юношу наезжали на велосипеде, ”опытные” учили курить ”неопытных”

 (29)
rus.delfi.ee
EST 2
annelinn-085
фото иллюстративноеFoto: Jassu Hertsmann

В социальных сетях пишут, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, но теперь и в Тарту.

Житель тартуского района Аннелинн описывает случай на детской площадке. Там, по его словам, дразнили и издевались над мальчиком. По словам автора, он — скромный и робкий, старается держаться близ взрослых. Но сегодня последние его будто бы специально не замечали.

Парочка подростков, издеваясь, наезжала на юношу на велосипеде, а также дразнила и обзывала. По словам автора поста, он вмешался в ситуацию.

Далее описан случай, имевший место у престижного лицея Descartes. Там тусовалась компания, всем — от 9 до 15 лет. ”Опытные” учили курить ”неопытных”, в том числе и девочек. Автор поста вмешался, в итоге его обматерили.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В лесу под Локса мужчина получил огнестрельные ранения в руку и живот. В лес он приехал по требованию полиции

29.08.2018
Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.
Подробнее


ФОТО: Второй день Кальюлайд в Нарве начался в компании учителей — с открытия конференции многоязычных школ

29.08.2018
В в Нарвском колледже Тартуского университета уже в 19-ый раз проходит педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. В этот раз конференцию открыла президент Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека

29.08.2018
Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека.
Подробнее

Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

29.08.2018
В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какова ситуация с подготовкой к нему в русских школах республики. На вопрсоы Delfi отвечала специалист Министерства образования и науки ЭР Елена Земскова.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor

29.08.2018
В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.
Подробнее


Виймси подыскивает новое здание для местной библиотеки. Заподозрили нечистое — делом заинтересовалась полиция

29.08.2018
Волостная управа Виймси летом этого года устроила конкурс на поиск новых помещений для местной библиотеки. Поступило лишь одно предложение. Этим делом заинтересовалась полиция.
Подробнее

Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы в РФ

29.08.2018
Президент России Владимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован — в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля.
Подробнее

Общество защиты животных напоминает: домашний любимец — не только на одно лето

29.08.2018
Проблема брошенных животных по- прежнему широко распространена. Количество брошенных питомцев возрастает каждый год в конце лета, поэтому Эстонское общество защиты животных и в этом году организует кампанию " Лето закончилось. Вещи собраны. Всех ли членов семьи вы взяли с собой?".
Подробнее