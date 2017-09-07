Банда подростков терроризирует жителей города Кейла

"В Кейла безопасно" — рекламный баннер с таким лозунгом встречает жителей и гостей на въезде в город, однако по иронии судьбы уже минимум полгода спокойствие горожан нарушает банда молодых правонарушителей в возрасте от 13 до 17 лет.

Только за одну неделю они совершили три незаконных проникновения, два из которых закончились кражей имущества. А возле банкомата рядом с привокзальной пиццерией подростки ограбили пожилого мужчину, пишет rus.err.ee.

Обуздать молодых правонарушителей удается с трудом, отмечают в горуправе, где считают, что виной всему — дурное воспитание, а также нехватка ресурсов, в том числе в правоохранительных органах.

"Для этого у нас есть комиссия по работе с несовершеннолетними. Влиять на поведение подростков мы должны прежде всего с помощью таких специалистов. Да, безусловно, если этого окажется недостаточно, то придется переходить к более серьезным мерам", — сказал глава Ляэне-Харьюского полицейского участка Вейко Рандлайне.

"Для этого у нас есть комиссия по работе с несовершеннолетними. Влиять на поведение подростков мы должны прежде всего с помощью таких специалистов. Да, безусловно, если этого окажется недостаточно, то придется переходить к более серьезным мерам", — сказал глава Ляэне-Харьюского полицейского участка Вейко Рандлайне.