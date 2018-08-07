Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

В качестве подозреваемых стражи порядка задержали на Горке поцелуев трех человек: двоих 15-летних и одного 21-летнего.

Одному из потерпевших понадобилась медицинская помощь и его доставили в больницу.

”Несмотря на то, что речь идет о молодых людях, они уже употребляли алкогольные напитки и наркотические вещества. Старший из задержанных ранее уже наказывался в уголовном порядке за разбой и применение силы в отношении представителя власти. Его срок закончился всего месяц тому назад. Уже сейчас видно, что он решил вступить на тот же путь”, — сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Рита Синивяли и добавила, что 3 августа прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу.

Суд ознакомился с материалами и удовлетворил ходатайство.

По словам главы криминальной службы Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, данные молодые люди входят в шайку, которая уже долгое время занимается нападениями на людей в центре Таллинна: ”В надежде на легкую наживу они выбирают людей в состоянии алкогольного опьянения, а также молодых людей, которые идут одни, и гурьбой нападают на них. Жертва не имеет никакой возможности себя защитить. Их поведение отличается жестокостью. Кроме этого, они воруют в магазинах, распивают в парках спиртное, пристают к незнакомым людям, употребляют наркотики”.

”В банде около 20 человек, как мальчики, так и девочки. Все ее члены в той или иной степени связаны с нарушениями правопорядка. У нас есть информация о большем количестве нападений, но у нас нет пострадавших. Если взрослые замечают, что у ребенка появились синяки или иные повреждения, то следует сразу же поинтересоваться причиной. Если подросток не хочет говорить, то следует привлечь специалиста, работника службы по делам молодежи или молодежного полицейского. В противном случае мы не сможем понять, что он стал жертвой избиения”, — отметил Кумм.

По словам Кумма, многие из членов банды зависят от ее лидера, который уже не просто вставший не на тот путь молодой человек, а жестокий преступник, на которого предыдущие меры пресечения не возымели должного воздействия.