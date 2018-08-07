07.08.2018, 12:58

Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

 (60)
rus.delfi.ee
EST
foto-141
Foto: Ester Vaitmaa

2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.

В качестве подозреваемых стражи порядка задержали на Горке поцелуев трех человек: двоих 15-летних и одного 21-летнего.

Одному из потерпевших понадобилась медицинская помощь и его доставили в больницу.

”Несмотря на то, что речь идет о молодых людях, они уже употребляли алкогольные напитки и наркотические вещества. Старший из задержанных ранее уже наказывался в уголовном порядке за разбой и применение силы в отношении представителя власти. Его срок закончился всего месяц тому назад. Уже сейчас видно, что он решил вступить на тот же путь”, — сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Рита Синивяли и добавила, что 3 августа прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу.

Суд ознакомился с материалами и удовлетворил ходатайство.

По словам главы криминальной службы Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, данные молодые люди входят в шайку, которая уже долгое время занимается нападениями на людей в центре Таллинна: ”В надежде на легкую наживу они выбирают людей в состоянии алкогольного опьянения, а также молодых людей, которые идут одни, и гурьбой нападают на них. Жертва не имеет никакой возможности себя защитить. Их поведение отличается жестокостью. Кроме этого, они воруют в магазинах, распивают в парках спиртное, пристают к незнакомым людям, употребляют наркотики”.

”В банде около 20 человек, как мальчики, так и девочки. Все ее члены в той или иной степени связаны с нарушениями правопорядка. У нас есть информация о большем количестве нападений, но у нас нет пострадавших. Если взрослые замечают, что у ребенка появились синяки или иные повреждения, то следует сразу же поинтересоваться причиной. Если подросток не хочет говорить, то следует привлечь специалиста, работника службы по делам молодежи или молодежного полицейского. В противном случае мы не сможем понять, что он стал жертвой избиения”, — отметил Кумм.

По словам Кумма, многие из членов банды зависят от ее лидера, который уже не просто вставший не на тот путь молодой человек, а жестокий преступник, на которого предыдущие меры пресечения не возымели должного воздействия.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Будьте острожны! Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

07.08.2018
2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Встречи в Нарве — как встреча на Эльбе

07.08.2018
– А ты, случаем, не собираешься в Нарву? У нас тут на днях начнётся серия спектаклей про Яака Йоалу (знаю, что по правилам русской грамматики эта фамилия не склоняется, но мой собеседник — не филолог, так что пишу, как он говорит, — В.И.), очень интересная постановка, и больше её нигде не покажут, так что приезжай — заодно и повидаемся!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ