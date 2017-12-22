Автомобилисты все чаще пытаются ввезти в Эстонию топливо по поддельным документам

За последние недели сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили уже четыре случая, когда пересекающие на автомобиле границу люди предоставляли сотрудникам таможни поддельные уведомления о вывозимом топливе. В случае обнаружения такого поддельного документа начинается уголовное делопроизводство, — сообщают пресс-службы Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента.

По словам заместителя руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, в последнее время участились случаи, когда возвращающиеся из России в Эстонию на автомобиле люди предоставляли сотрудникам таможни уведомление с признаками подделки. Таким оповещением пересекающий границу человек декларирует в упрощенном порядке то количество топлива, которое было в автомобиле при выезде из Эстонии, чтобы по возвращению избежать уплаты акциза с этого количества топлива.

В одном из случаев чиновники подозревают подделку штемпеля Департамента полиции и погранохраны, в трех случаях в уведомлении была подделана запись о количестве топлива.

„Мы хотим предупредить людей для того, чтобы подобные нарушения не совершались по незнанию. Сотрудники таможни прошли соответствующее обучение, чтобы уметь распознавать поддельные документы, у них также имеется опыт работы, поэтому раньше или позже подделка будет обнаружена. Сотрудникам нашего департамента также помогает контроль со стороны пограничной охраны — специалисты высшего класса по обнаружению поддельных документов и современная техника проверят документы, если они у нас вызывают сомнения", — добавил Кутти.

Кутти подчеркнул, что подделка документов является серьезным нарушением, которое приведет к уголовному делопроизводству, а за незаконно провезенное в Эстонию топливо в любом случае придется уплатить акциз.

Старший чиновник пограничной охраны службы надзора за границей и миграцией Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ирене Антсон сказала, что человек, подделывающий уведомление о вывозимом топливе, делает это из-за желания сэкономить, но на самом деле оказывает себе медвежью услугу.

„Так как подделка документа наказывается в уголовном порядке, вместе экономии в итоге нарушителя ждут большие расходы или реальное тюремное заключение", — пояснила Антсон.