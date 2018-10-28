Автомобилисты оказались не готовы к первому снегу: причиной множества ДТП стала летняя резина

Ситуация на дорогах еще утром, 27 октября, была спокойной и в стране встречались единичные случаи аварий, а с середины дня обстановка на дорогах значительно ухудшилась и из южной Эстонии стали приходить один за другим сообщения о ДТП.

Полиция рекомендует скорее менять резину, а лучше пересесть на общественный транспорт.

"Рекомендуем водителям менять резину, если же вам придется ехать на летней резине по заснеженной дороге в условиях минусовой температуры, да еще при сильных порывах ветра, двигайтесь со скоростью 10-20 километров в час, потому что тогда у вас будет шанс затормозить и не попасть в аварию", — посоветовал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Синоптики прогнозируют, что погода наладится лишь к среде, а до этого времени на дорогах сохранится опасность гололеда.