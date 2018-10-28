28.10.2018, 09:30

Автомобилисты оказались не готовы к первому снегу: причиной множества ДТП стала летняя резина

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rus.delfi.ee
EST 2
Esimene lumi 2018 Tartumaal
Esimene lumi 2018 TartumaalFoto: Argo Ingver

Предупреждение синоптиков о заморозках на выходных побудило многих водителей в спешке направиться в шиномотажные мастерские переобувать свои машины, сообщает rus.err.ee.

Ситуация на дорогах еще утром, 27 октября, была спокойной и в стране встречались единичные случаи аварий, а с середины дня обстановка на дорогах значительно ухудшилась и из южной Эстонии стали приходить один за другим сообщения о ДТП.

Полиция рекомендует скорее менять резину, а лучше пересесть на общественный транспорт.

"Рекомендуем водителям менять резину, если же вам придется ехать на летней резине по заснеженной дороге в условиях минусовой температуры, да еще при сильных порывах ветра, двигайтесь со скоростью 10-20 километров в час, потому что тогда у вас будет шанс затормозить и не попасть в аварию", — посоветовал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Синоптики прогнозируют, что погода наладится лишь к среде, а до этого времени на дорогах сохранится опасность гололеда.

Tallinn Hockey weekend
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