Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения

По его словам, опасную ситуацию создали два автомобиля, которые неожиданно выехали на полосу для общественного транспорта, пересекли пешеходный переход на красный свет, а затем вернулись на левую полосу.

”Поскольку автомобилям запрещено без весомой причины ехать по полосе для общественного транспорта, то водитель автобуса никак не ожидал этого маневра. По этой причине водитель автобуса пересек пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водитель автобуса сожалеет о случившемся и обещает впредь быть более внимательным”, — заверил представитель фирмы. Также он отметил, что данный водитель очень опытный и ранее нарушений за ним замечено не было.