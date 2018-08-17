Авария водопровода нарушила движение на улице Кундери

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Veeavarii. Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Tallinna Vesi сообщает, что в связи с работами по устранению аварии водопровода на улице Кундери, 22 движение на месте нарушено.