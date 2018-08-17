Авария водопровода нарушила движение на улице Кундери
Tallinna Vesi сообщает, что в связи с работами по устранению аварии водопровода на улице Кундери, 22 движение на месте нарушено.
Tallinna Vesi сообщает, что в связи с работами по устранению аварии водопровода на улице Кундери, 22 движение на месте нарушено.
Участников дорожного движения просят выбирать альтернативные маршруты.
Tallinna Vesi обещает максимально быстро ликвидировать проблему и просит прощения за причиненные неудобства.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Field specialist (müügiesindaja-tiimijuht) / brand…
BIOCODEX (MU-CONSULTANTS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 22.08.2018
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
El-i projektide tehniline koordinaator
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.