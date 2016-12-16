На данный момент в рамках уголовного производства стали известны результаты наркотической экспертизы, которые, однако, пока обнародованию не подлежат, так как ожидаются результаты дорожно-технической экспертизы и оценки технического состояния автомобиля.

По словам прокурора Мерике Тикк, прокуратура уже получила результаты экспертизы на содержание в крови водителя наркотических веществ, но ожидает результаты других экспертиз, чтобы составить целостную картину произошедшего.

”Как показывает практика, работа экспертов займет несколько месяцев”, — добавила она.

21 ноября поздно вечером в Вильянди произошло ДТП, в ходе которого 22-летняя женщина не справилась с управлением своего легкового автомобиля BMW, в результате чего на перекрестке возле Вакзали, 14 автомобиль вылетел во двор, перелетел через припаркованный там автомобиль Audi и проломил стену дома Кёстри, 1, оказавшись в жилой комнате и врезавшись в печь и телевизор.

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Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк сказала, что в момент аварии в квартире находился 67-летний мужчина, который, к счастью, в результате случившегося не пострадал. По предварительным данным, водитель находился в автомобиле один. Полиция алкогольного опьянения у женщины не установила, но экспресс-тест на наркотические вещества оказался положительным, показав признаки употребления марихуаны.

Ограничение скорости на отрезке, где произошла авария, составляет 50 км/ч. Скорость BMW была существенно выше. По предварительным данным, его ”полет” мог начаться с того, что он врезался в бордюр тротуара. У автомобиля есть действующая страховка.

По данным департамента, 22-летняя женщина, находившаяся за рулем BMW,
не является его владелицей. Ранее она была наказана лишь один раз за превышение скорости.

rus.delfi.ee
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