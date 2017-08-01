Авария в Маарду: водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом

Как сообщает полиция, в понедельник в результате ДТП в Маарду пострадала женщина.

ДТП произошло в 10:52 на перекрестке бульваров Ыунапуу и Вильяпуу. Управлявшая автомобилем Chevrolet Trans Sport 54-летняя женщина проигнорировала дорожный знак "Уступи дорогу" и не сумела разъехаться с двигавшимся по главной дороге автобусом MAN Lions City GL, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Водителя легковушки доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.