Ассар Паулус не хочет работать уборщиком и судится с тюрьмой

Отбывающий наказание в Вируской тюрьме бывший лидер криминального сообщества Ассар Паулус отказывается работать в тюрьме уборщиком и поэтому судится с тюрьмой.

В феврале этого года Паулуса назначили с 1 марта на работу уборщиком, пишет "Северное побережье". Но он отказывался приступать к работе, и 19 мая его наказали за неоднократный отказ, отправив на 15 суток в карцер. Такие отправления в карцер за отказ от работы у него этой весной случались регулярно. Паулус опротестовал майский приказ и подал в суд ходатайство об обеспечении первичной правовой защиты путем приостановления распоряжения о его помещении в карцер.

Паулус считает, что если действие приказа не приостановят, то позже, когда наказание отменят, его вредное влияние будет невозможно восполнить. Также он считает, что одиночное заключение недопустимо, что он уже длительное время находится в карцере и не может из-за отсутствия там матраца делать предписанные врачом физические упражнения.

Тартуский административный суд не удовлетворил процессуальную жалобу, сочтя, что по этому делу у жалобы Паулуса нет безусловной перспективы. Суд сказал, что если Паулус не может делать упражнения в карцере без матраца, он может ходатайствовать о его выдаче. Тартуский окружной суд также считает, что для удовлетворения жалобы Паулуса нет оснований. ”В судебной практике сложилось мнение, что заключенный не может отказаться выполнять распоряжение тюремного чиновника, независимо от того, считает заключенный распоряжение противоправным или нет”.