Ассар Паулус может досрочно выйти из тюрьмы

В следующую среду, 8 ноября, Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), которого СМИ называют одним из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд в согласительном производстве признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, руководстве ею и подделке документа, приговорив его к семи годам лишения свободы, сообщает rus.err.ee.

Согласно материалам дела, начиная с 2006 года Ассар Паулус руководил организованной преступной группировкой. Ее деятельность была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд также в согласительном производстве признал Паулуса виновным в финансировании незаконного оборота гашиша в крупном количестве в связи с делом по одной ида-вируской банде торговцев наркотиками.