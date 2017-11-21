Арестованный в октябре по подозрению в продаже фентанила йыхвиский таксист покончил с собой

51-летний таксист, задержанный полицией в Йыхви 9 октября по подозрению в незаконном обращении наркотических веществ и взятый под стражу на время проведения досудебного расследования, 17 ноября покончил с собой в арестном доме.

Как сообщили Delfi в Вируской окружной прокуратуре, мужчина повесился, находясь в одиночной камере, и нет оснований предполагать, что это могло быть не самоубийство.

Мужчина содержался в арестном доме Вируской префектуры полиции, расположенном на территории Вируской тюрьмы.

51-летнего Вячеслава, предлагавшего услуги такси, работая как предприниматель-физическое лицо, задержали в Йыхви 9 октября. В ходе обыска в его автомобиле нашли около 20 свертков из фольги с порошковым веществом, которое положительно отреагировало на быстрый тест на фентанил.

Согласно подозрению, 51-летний мужчина продавал наркотическое вещество в Кохтла-Ярве с весны этого года.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов сказал в октябре, что мужчина действовал, образно говоря, как развозчик пиццы, который доставлял фентанил заказчику.

”Дилеры пробуют различные возможности для доставки наркотиков”, — пояснял Кабанов.

Он подчеркнул, что фентанил как крепкий синтетический наркотик является основной причиной смертей среди потребителей наркотиков.

”Бесспорно, такого рода преступления несут опасность для общества, вредят здоровью людей, употребляющих наркотики, в том числе они сопровождаются большим количеством других преступлений, направленных против имущества и против личности. Количество преступлений, связанных с наркотиками в Ида-Вирумаа, высоко. Для предотвращения подобных преступлений важно своевременное раскрытие их, выявление преступников, их задержание, а также наказание за совершенные преступления”, — сказала помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Аве Арним после ареста таксиста.

”Для того, чтобы избежать совершения новых преступлений и обеспечить объективное, проведенное в разумные сроки, эффективное расследование, пришлось применить в отношении задержанного подозреваемого в качестве меры пресечения взятие его под стражу,” — поясняла помощник прокурора в октябре.