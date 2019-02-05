Арестована банда, которую подозревают во взятии быстрых кредитов на чужое имя на сотни тысяч евро

Жертвами в совершенном преступлении, помимо самих людей, пребывавших в неведении, стали и предприятия, их выдавшие: у них сложилось обманчивое впечатление, будто бы получатели кредита платежеспособны.

”В соответствии с подозрением, у нескольких десятков людей выманили данные их ид-карт, mobiil-id или пин-калькулятора, используя для привлечения предложение об оплачиваемой работе или просьбу о помощи при снятии наличности. Для этого у доверчивых людей собрали данные и взяли быстрых кредитов в общей сложности на сумму более ста тысяч евро”, — сообщила следователь по особо важным делам Пярнуского отделения полиции Кати Вахер.

Подозреваемые были арестованы в Пайде.