Арестован подозреваемый в попытке убийства в силламяэском баре

По ходатайству прокуратуры был взят под стражу 42-летний мужчина, который подозревается в попытке убийства в силламяэском баре утром 15 июля, сообщает пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Согласно подозрению, в субботу, 15 июля, в 10:30 в баре на бульваре Виру в Силламяэ 42-летний мужчина неоднократно ударил ножом 27-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчины не были знакомы друг с другом.

Подозреваемый ранее в уголовном порядке не наказывался.

В понедельник Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, и с разрешения Вируского уездного суда подозреваемый был арестован на время проведения досудебного расследования.

Досудебное производство уголовного дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.