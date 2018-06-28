Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

Итак, давайте в этот раз перенесемся в середину девяностых и проведем один день в полицейском участке. Начало дня в участке было, как правило, атмосферное — с утра собирались потерпевшие. Самыми распространенными жертвами были несчастные автовладельцы, у которых ночью опустошили бак с бензином, стащили фары, колеса или же самый распространенный предмет торговли — лобовое стекло. С последним же вообще управлялись быстро — в среднем за 30 секунд. Вантуз на стекло, ножом разрезаешь уплотнитель, и стекло отходит. Порой такую операцию проворачивали, даже не слезая с мотоцикла, чтобы побыстрее покинуть место преступления. Но самыми несчастными были те автовладельцы, которые на утро вообще оставались без машины. В Таллинне за одну ночь ряды пешеходов пополнялись в среднем на 20 человек, по всей Эстонии, разумеется, эта цифра была в разы больше. Что же стало с этими Ладами, Москвичами и Запорожцами? В основном их разбивали, рассекая по загородным дорогам, забирали необходимые запчасти, а остальное отправляли на дно какого-нибудь озера, например, в Мяннику или вывозили в лес Харку. У более предприимчивых товарищей были свои маленькие мастерские, где они разбирали машины до последней детали и распродавали их. Нередко бывало, когда автовладелец для новой машины покупал детали от своей старой машины той же марки или же с удивлением натыкался на авторынке Кадака на свой же рычаг для переключения скоростей. Одной из самых выдающихся краж стал случай, когда злоумышленники топором вырубили люк на крыше машины. Люки были тогда признаком достатка, их привозили из Финляндии и устанавливали на советские машины.

Утром нам поступали заявления и от различных фирм, к которым ночью наведывались преступники. В то время зарплаты хранились у бухгалтеров или в сейфе у директора. Если сейф был получше, то его утаскивали с собой, похуже — разбивали на месте. В худших случаях такие грабежи сопровождались нападениями на сторожей — охранных фирм тогда в общем-то не было. Особенно активные воры были тут как тут в день зарплаты, то есть в начале месяца, когда более крупные суммы наличных были в обороте.

Иной раз для сторожей все заканчивалось совсем печально. Высокий уровень преступности во многом образовывали именно грабежи, сопровождавшиеся убийствами. Порою выяснялось даже, что сторож тоже был в деле и позволял для правдоподобия всыпать себе пару раз. Как правило, такие преступления быстро раскрывались, так как поведение сторожей выдавало их уже на первом допросе. Иногда случались даже совсем комичные истории, когда из описаний ”нападавших” явно вырисовывался известный киногерой. Кстати, в те годы именно уязвимость фирм способствовала росту организованной преступности, так как бандиты предлагали бизнесменам ежедневные услуги по ”охране и предотвращению проблем” — иначе говоря, крышу. Но об этом поговорим в другой раз.

Такими были типичные утренние потерпевшие. В обед и позже начинали приходить такие же несчастные владельцы квартир и домов, которые, возвратившись с работы, рынка, школы, находили взломанную дверь и перевернутое вверх дном жилище. Пропадало все, что хоть немного блестело и работало от электричества. Так как большинство советских дверей открывались во внутрь, то это был лишь вопрос размера плеча — как войти без ключа. Также воры любили окна, даже если имели дело с шестнадцатиэтажным домом. Через козырек подъезда по опасному пути карабканья можно было попасть на балконы части квартир. Но жадность губительна, и бывало, вниз летели одновременно и воришка, и телевизор…