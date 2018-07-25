Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

Сегодня люди часто делают татуировки в виде надписей на иностранном языке, а порой и в виде иероглифов, к сожалению, даже не зная, что в переводе они могут означать ”я — дурак и не ведаю, что творю” или еще хуже. Раньше это было исключено, так как за татуировками стояла целая субкультура.

Однажды и мне довелось запечатлеть такую ”культуру”, когда в 1987 году меня, курсанта школы милиции, с целью практической подготовки отправили в гости к только что вышедшему на свободу заключенному. Этих товарищей отправляли в основном в общежитие в Мяннику, так как рядом с ним находилась спецкомендатура (открытая тюрьма в нынешнем понимании), куда они должны были время от времени ходить отмечаться.

В тяжелой шинели (и с еще более тяжелым сердцем!) я поднялся на лифте на один из последних этажей общежития. Сейчас в этом доме, кстати, отель Dzingel. Все это здание было как из фильма ужасов. За каждым углом, казалось, скрывалась какая-то тень, половина окон была выбита, в лифте мерцала одна лампочка, а на стенах лифта можно было прочесть, пожалуй, имена всех людей, которые на нем ездили. Это, кстати, придало уверенности — как минимум постояльцы дома обучены грамоте, а значит, знают, что за нападение на милиционера грозит смертный приговор. Естественно, у меня, курсанта, не было с собой никакого оружия, даже дубинки. Единственным орудием защиты у меня была папка с личным делом зэка и ручка.

Наконец я нашел нужную дверь и постучал. Мне открыл парень, в майке и спортивных штанах, улыбаясь своей железной улыбкой, и я успокоился — вроде дело имею с вставшим на путь исправления типом. Оказавшись в узенькой комнатке общежития, я приступил к тому, за чем был послан. А именно я должен был для личного дела этого товарища и для картотеки милиции попросить его раздеться, чтобы я смог перерисовать его татуировки в специальную схему тела, приложенную к делу. Это была весьма кропотливая работа, к которой мой клиент отнесся очень спокойно. Одежда испарилась и он с гордостью начал позировать. Я прилежно приступил к работе. Напавший на меня поначалу внутренний страх постепенно отступил, и между нами даже завязался интересный разговор, который мне, молодому стражу порядка и будущему оперативнику, дал гораздо больше, чем большинство уроков в Школе милиции в Нымме. Голый бандит и рисующий милиционер — эта картина врезалась в мою память на всю жизнь. Хорошо, что не наоборот…

Особенности эстонской "криминалки"

Но вернемся обратно к основной теме. Эстонии повезло — благодаря нашей компактности здесь были небольшие исправительные колонии — зоны. Многих опасных преступников вывозили из Эстонии в Россию, где были гораздо более суровые условия содержания. Даже большинство смертных приговоров приводили в исполнение в Ленинграде, так что у нас здесь оставались преступники среднего калибра, и страшных рецидивистов было мало. Выйдя на свободу, они особо не группировались, так как на свободе у руля были люди с совсем другим бэкграундом, которых интересовали скорее бизнес и спорт, чем пошлые кражи и героин. Разумеется, последнее полностью не исключалось, но и особо престижным не было.