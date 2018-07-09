Андрес Анвельт: как и почему стала меняться преступность?

Регистрировали же те злодейства, которые нельзя было просто не зарегистрировать, то есть где был реальный потерпевший, который оставался верным своему желанию найти бандита. Так же, если были настолько тяжелые телесные повреждения, что человек попал в больницу, или же если все заканчивалась еще печальнее — смертью. Кстати, поэтому криминологи во всем мире оценивают реальный уровень преступности в той или иной стране именно по числу убийств. Чем мельче преступления, тем иллюзорнее статистика: либо люди не сообщают о случившемся, либо полиция не регистрирует.

Между прочим, в Эстонии, например, в 1994 году было совершено 365 убийств, что привело нас в те года на верхушку мировой статистики по количеству убийств на число жителей. К сегодняшнему дню эта цифра упала более, чем в 10 раз — чувство безопасности в нашем обществе увеличилось. Еще в начале века свыше половины населения считало самой острой проблемой именно отсутствие безопасности, сейчас таковых лишь 3%. В середине 80-х, когда мы начали двигаться в сторону экономических и общественных изменений, число убийств не превышало сотни в год. Количество зарегистрированных случаев было смешным даже в сравнении с сегодняшним днем. Если потерпевший приходил в милицию и сообщал, что у него угнали велосипед, то, конечно же, ему давали написать заявление. Если же у него был подозреваемый, то последнего задерживали; если преступник нашелся, то дело регистрировали как раскрытое. Процент ”раскрытия” сразу увеличивался. Заявление о ”темном деле” отправлялось в сейф. Согласно криминальному кодексу, такое сокрытие заявлений, конечно же, было уголовно наказуемым. Время от времени прокуроры ходили по участкам и проверяли кабинеты, чтобы подловить следователей. Для чего же вообще прятали заявления, а не уничтожали? А для того, например, если спустя какое-то время вор разоткровенничается о своих былых делах, и тогда можно будет открыть сейф и отыскать нужное дело.

Между таллиннскими милицейскими участками разворачивались настоящие социалистические соревнования, цель которых было вывести на старт показатели уровня преступности и число раскрытых дел в Ленинском, Октябрьском, Калининском и Морском районах города. Результат раскрываемости колебался между 90% и 95%. И эти цифры должны были в разгар рьяного строительства социализма с каждой пятилеткой расти. Как сказал мне много лет спустя один важный политик из Белоруссии, где и позже продолжала действовать та же система: ”У нас преступность снижается с такой скоростью, что за ней даже на милицейской машине не угнаться”.