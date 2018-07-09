Андрес Анвельт: как и почему стала меняться преступность?

Здесь было бы к месту рассказать о своем личном опыте, который восходит к концу 80-х, когда я попался в шестерни вышеупомянутой практики — практики не регистрировать преступления. Я был в первый раз на дежурстве в отделе уголовного розыска, и как раз случилась целая серия краж: в центре города в одном из дворов чертовая дюжина машин осталась без лобовых стекол. Потерпевшие стояли в очереди, чтобы пожаловаться о большой потере и найти в моих глазах хоть лучик надежды, что виновники будут найдены и, что самое главное, удастся вернуть стекла. На черном рынке новое стекло стоило минимум 100 рублей, что по тем временам было огромной суммой. Для сравнения — моя зарплата в отделе уголовного розыска составляла 180 рублей, что считалось достатком выше среднего. Итак, после того, как 13 заявлений было подано, я пошел в дежурному и попросил поставить печать. Тот посмотрел на меня, как на сумасшедшего, который хочет совершить что-то невменяемое: зарегистрировать темные и безнадежные дела официально и с печатью. Я настоял на своем требовании, которое майор хоть и с тяжелым вздохом, но все-таки выполнил. Не прошло и часа, как меня вызвал к себе замначальника отдела и потребовал объяснений.
Претензия была проста. Зарегистрированные по моему принуждению заявления негативно скажутся на показателях социалистических соревнований с Октябрьским районе. Иными словами, преступность возрастет, а число раскрытых дел сократиться — простая арифметика. Я получил хорошую взбучку и вернулся в тревожных мыслях в кабинет. Там меня встретили с хитрой миной старшие коллеги, которые тут же начали делиться опытом, как выйти из этой ситуации. Что же я должен был делать? Я позвал всех тех 13 пострадавших и дополнительно расспросил их об особенных характеристиках лобовых стекол. Люди искренне хотели помочь следствию и поискам, изо всех сил напрягали память — есть ли на их стеклах какие-будь рубцы, трещинки, царапины… Я получил ото всех эти ”характеристики” и стал печатать 13 постановлений об отказе от возбуждения уголовного дела. Причина была проста: так как стекла были повреждены (то есть с дефектом), то коммерческой ценностью они не обладали, ущерба также не было, и поэтому, согласно такому-то и такому-то параграфу уголовно-процессуального кодекса, повода для возбуждения уголовного дела нет.
Уже через несколько лет такая история была бы немыслима. С приходом полиции в 1991-м году закончились все социалистические соревнования и другие обманные схемы. Уровень преступности перестал быть мерилом хорошей работы полиции, так как это скорее показатель социальной зрелости общества. Процент раскрытия был, разумеется, важным, но все равно не основным фактором. Уже в начале 90-х главной оценкой деятельности полиции стали считаться результаты социологических исследований об уровне доверия народа к полиции, который тогда был равен парам десятков процентов, а сегодня превышает 80%. Если есть доверие, то будут раскрываться и дела, так как большинство преступлений раскрывается именно в сотрудничестве с людьми, именно благодаря их доверию. Вот так в 90-е произошел свое рода криминальный взрыв.