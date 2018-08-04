Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е

Это время можно назвать рождением организованной преступности Эстонии, так как появилась четкая криминальная иерархия, и все вопросы стали решаться очень конкретно. За несколько лет вокруг общака объединились все мало-мальски влиятельные преступные группировки. Их главари время от времени собирались на так называемые сходки, где решали возникшие ссоры и проблемы: например, делили между собой территории или сферы деятельности. Если кто-то занимался продажей наркотиков в Мустамяэ, то это была его территория, куда другим не разрешалось совать свой нос. Тех же, кто все же самовольно заходил на чужую территорию, находили и наказывали. Но хуже всего приходилось тем, кто пытался ”кинуть” наркодилеров. Как-то в начале 90-х в одной из мустамяэских квартир проходила сделка — амфетамин и деньги менялись хозяевами. Неожиданно в квартиру вломились ”братки” в масках и забрали и наркотики, и деньги. Поскольку это было преступление против преступников, то вызов полиции, конечно же, был невозможен. На место прибыла ”группа расследования” общака, которая осмотрела место происшествия, взяла показания у ”потерпевших” и затем принялась за дело. Уже на следующий день недалеко от Саку под железнодорожным виадуком был найден попавший под поезд ”грабитель”.

Схема работала и все больше мотивировала связанных с преступным миром людей объединяться вокруг общака. Все хотели порядка и контроля.

Война за криминальный трон

В начале 90-х ”авторитеты” предприняли несколько неудачных попыток отобрать у Коли место держателя общака. Первым был Юрий Калинин, который хотел сыграть на своем тюремном прошлом и объяснял всем, что Коля не достоин своего места в преступной иерархии и что он, Юра, лучше. Бахвальство закончилось тем, что в одном из ночных клубов в центре города он получил ножевое ранение и умер. Официальной причиной стала бытовая ссора, но можно предположить, что это была лишь официальная причина, основанная на признании нападавшего. Несколько лет спустя место Коли попытался занять Михаил Горбачев. Нет, не последний глава СССР, а лидер ”краснодарской” группировки. Миша в открытую говорил всем, что именно он руководит преступным миром Эстонии. Но эти разговоры длились недолго. И хотя Миша и подмял под себя несколько работавших в Эстонии банков, обеспечивая им ”крышу”, самому ему вместе со всей своей бандой пришлось бежать в Польшу.

Длинные руки держателя воровской кассы достали Горбачева и в Польше. Мишу предали свои же, так как им было обещано, что они смогут вернуться домой. Члены группировки Горбачева убили своего лидера и вернулись в Эстонию с фотографиями мертвых Михаила и его жены. Но это не спасло предателей — с ними все равно вскоре расправились на улицах Таллинна. Их активно разыскивала полиция и даже провела обыск на стоявшей тогда в Пирита подлодке ”Лембит”, так как предполагала, что один из преступников скрывался именно там. Злоумышленника полиция не обнаружила, зато нашла общак.

Люди гибнут за металл

Объем общака и активность криминальных группировок особенно выросли в 1992-1994 годах, во время металлической лихорадки. Через Эстонию переправлялись крупные партии цветного металла, украденного с российских заводов военной промышленности. Проходившие через нашу страну суммы и объемы превратили нас в одного из мировых лидеров экспорта цветных металлов. В то же время люди гибли за этот металл. В 1994 году Эстония заняла первое в мире место по числу убийств на душу населения — их было в районе четырехсот. Для сравнения: в 2017 году в Эстонии убили около 30 человек.