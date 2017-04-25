Анализ ДНК помог финской полиции спустя 10 лет найти преступника, который разыскивался и в Эстонии

Финская полиция установила личность мужчины, совершившего в 2008 году кражу со взломом. Преступник-литовец был объявлен в розыск и в Эстонии.

Мужчина обвиняется в проникновении в магазин автомобильных товаров в городе Йоэнсуу и краже товара на общую сумму около 20 000 евро.

По словам следователя, в прекращенном уже деле точку помог поставить анализ ДНК биоматериала с оставленного на месте преступления карманного фонарика. Анализ совпал с данными одного литовца, который в 2010 году в городе Оулу совершил другое преступление.

В итоге мужчина был задержан в Англии в сентябре прошлого года, когда финский суд объявил его в международный розыск. Мужчина был объявлен в розыск и в Эстонии, и сначала был выдан именно эстонским властям, которые в апреле этого года в свою очередь выдали его Финляндии.

Сам литовец свою вину не признает.