Алководитель, ставший виновником аварии с шестью пострадавшими, взят под стражу

1 декабря в Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети, самому младшему всего три месяца. В ходе расследования выяснилось, что виновником аварии стал нетрезвый водитель микроавтобуса. Его заключили под стражу на два месяца.

”У 37-летнего водителя был установлен уголовно наказуемый уровень алкогольного опьянения. У него нет действующих наказаний, однако, он и ранее вызывал интерес у полиции”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк.

По ходатайству прокуратуры суд вчера дал разрешение заключить мужчину под стражу на срок до двух месяцев.

Согласно первоначальным данным, в 16:10 автомобиль Ford, которым управлял 37-летний мужчина, совершал обгон и столкнулся с ехавшим по встречной полосе Opel, задев при этом еще и BMW. Автомобилем BMW управлял 28-летний мужчина.

За рулем Opel находилась 33-летняя женщина, в салоне также были 31-летний мужчина и трое детей. Они все были доставлены в больницу, как и водитель Ford. Управлявший BMW мужчина не пострадал.,,