04.01.2019, 16:59

Алина найдена!

 (14)
rus.delfi.ee
EST 138
Алина найдена!
PPA

Йыхвиское отделение полиции просимло помощи в поисках 14-летней Алины, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 3 января и до сих пор не вернулась.

Последний раз близкие общались с Алиной в четверг около 20 часов по телефону. После этого ее мобильный телефон был выключен и поэтому невозможно позиционировать местонахождение девушки. Полицейские общались с близкими и друзьями Алины, а также проверили разные адреса, по которым она могла находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост Алины — 160 см, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч, на Алине была серая куртка, черные брюки и кроссовки.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь выяснить местонахождение Алины, просим позвонить молодежному полицейскому Йыхвиского отделения полиции по номеру +372 5855 8390.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии